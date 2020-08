Gemeente brengt extra wegmarkeringen aan rond Lootse scholen: “Veiligheid is voor ons een prioriteit” Cedric Matthys

06 augustus 2020

17u15 0 Lochristi Kinderen die in Lochristi school lopen, zullen op 1 september nog veiliger naar school kunnen gaan. Het gemeentebestuur heeft namelijk beslist om rond elke school extra wegmarkeringen aan te brengen. “De omgeving van de scholen is al lange tijd zone 30", zegt burgemeester Yves Deswaene (Open VLD), “maar met dit project willen iedereen hier nog eens extra attent op maken. Veiligheid is voor ons een prioriteit.”

Naast de schoolomgevingen werkt de gemeente momenteel ook een breder mobiliteitsplan. Zo maakte het bestuur eind vorig jaar bekend dat alle wijken zone 30 worden. Ook gingen ze samen met de commissie Mobiliteit bekijken in welke straten de snelheid van 70 naar 50 kilometer per uur kon verlaagd worden. Burgemeester Yves Deswaene (Open VLD )wou het hele project in 2020 rond hebben, al strooide corona wat roet in het eten. De commissies draaiden een tijdlang op lager pitje, maar tijdens de jonge commissie Mobiliteit kwam het plan op de agenda. “Straat per straat bekijken we of een snelheidsverlaging mogelijk is", legt Deswaene uit. “Hiermee hopen we dit najaar klaar te zijn en dan kunnen we erover stemmen op de gemeenteraad. Pas daarna kunnen we verkeersborden bestellen.”