Geert Mallems (CD&V) volgt Ase Van De Vijver op in gemeenteraad Cedric Matthys

08 juni 2020

10u36 1 Lochristi In de gemeenteraad van Lochristi vindt eind juni een wissel plaats. Geert Mallems vervangt Ase Van De Vijver a ls nieuw gemeenteraadslid voor de CD&V. Van De Vijver verhuist naar Eksaarde.

Met Ase Van De Vijver verliest de Lootse gemeenteraad één van haar jongste leden. Jarenlang zette Van De Vijver zich in voor jeugdhuis ‘De Beeste’. Ook richtte ze ‘Zetel 28’. Met die jongerenbeweging van CD&V Lochristi wou ze wegen op het jeugdbeleid. “Met Zetel 28 wil ervoor zorgen dat alle 27 gemeenteraadsleden denken aan de jeugdbeleid”, zei Van De Vijver hierover. “We zijn de figuurlijke 28ste zetel in de gemeenteraad.”

Directeur

Met Geert Mallems komt er nu een waardige vervanger. De 60-jarige Lochristinaar was lange tijd lesgever op de gemeentelijke basisschool in Lochristi, waarna hij directeur werd van De WegWijzer in Zaffelare. In 2012 ging hij aan de slag op de Sint-Bavobasisschool in Gent. Ook daar werd hij directeur. Door de wissel verlaat Mallems het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in Lochristi. Wie hem daar zal opvolgen is nog niet geweten.