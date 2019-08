Gaslek in Lochristi: Kruispunt Doornzelestraat-Lindestraat urenlang afgesloten Jeffrey Dujardin

09 augustus 2019

In Lochristi is ter hoogte van het kruispunt van de Doornzelestraat en de Lindestraat rond 12.20 uur een gaslek ontstaan. Het lek werd ontdekt door een buurtbewoner. De brandweer kwam ter plaatse en stelde onmiddellijk een perimeter in. Het kruispunt werd afgesloten voor het doorgaand verkeer, dat werd omgeleid. Fluvius kwam ter plekke om het lek te herstellen, dat bleek geen gemakkelijk opgave. Tijdens de werken deed de brandweer metingen om te zien of evacuatie nodig was, dat bleek niet het geval te zijn. Rond 16.25 uur werd de perimeter opgeheven en kon het verkeer terug door.