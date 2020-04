Gaatjesboorders slaan meermaals toe in Lochristi Wouter Spillebeen

28 april 2020

14u02 0 Lochristi In het Ganzenhof, de Fazantstraat en de Bosdreef in Lochristi hebben inbrekers de voorbije dagen telkens met dezelfde methode hun slag geslagen of een poging gedaan. De politiezone Regio Puyenbroeck vraag aan alle inwoners om extra waakzaam te zijn.

In het Ganzenhof probeerden de inbrekers binnen te raken door een gaatje te boren in het cilinderslot van de keukendeur. Daarna maakten ze ook een gat in een raamkozijn, maar de daders raakten uiteindelijk niet binnen. Ook in de Fazantenstraat viseerden de gaatjesboorders een keukenraam. Daar werd een buitenkeuken doorzocht, maar van een buit is er op het eerste zicht geen sprake.

In de Bosdreef raakten de daders wel binnen in leegstaande jeugdlokalen van de Chiro, die zeker nog tot 18 mei geen activiteiten kan organiseren. Daar namen ze drank mee.

De politie vermoedt dat er mogelijk een bende aan het werk was. “Aangezien het telkens om dezelfde modus operandi gaat, vragen wij aan alle inwoners om extra waakzaam te zijn en verdachte personen of handelingen onmiddellijk te melden via het noodnummer 101”, klinkt het bij de politie. “Kreeg je ook ongewenst bezoek? Aarzel niet en verwittig ons!”