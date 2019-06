FOTO. Openingsreceptie nieuwe AD Delhaize Lochristi Jeroen Desmecht

26 juni 2019

21u34 1 Lochristi De nieuwe AD Delhaize in de Bosdreef werd woensdagavond voorgesteld aan het grote publiek. Gratis drank én optredens van Gary Hagger en Wendy Van Wanten zorgden een voor een sfeervolle opening van ‘de mooiste winkel’. “Een volksfeest, dat was de bedoeling”, vertelt uitbater Danny Van Assche.

Zaakvoerders Danny en Nancy Van Assche schudden donderdag zo goed als iedereen de hand die een kijkje kwam nemen. Een hele opgave, want de openingsreceptie lokte woensdagavond veel volk naar de Bosdreef. De nieuwe winkel is meer dan dubbel zo groot als het oude pand: van 1.100 naar 2.500 vierkante meter netto verkoopsoppervlakte. Wat de toekomst zal brengen voor het oude pand, is voorlopig nog niet geweten.