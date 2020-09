Florian Vermeersch rijdt Tirreno Adriatico: “Kan deze rittenkoers goed gebruiken om vorm op te krikken” Hans Fruyt

06 september 2020

Maandag staat neoprof Florian Vermeersch (21) aan de start van zijn eerste rittenkoers in de World Tour. De nieuwkomer bij Lotto-Soudal rijdt Tirreno Adriatico. Wellicht zal hij zich in enkele massaspurten mogen smijten.

Vijfde in het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Koksijde. Na gevestigde waarden als Wout Van Aert, Victor Campenaerts, Frederik Frison en Thomas De Gendt. Vorige zondag vierde in een kletsnatte sprint aan het einde van Brussels Cycling Classic. Florian Vermeersch heeft zijn debuut bij de profs niet gemist. De Belgische beloftenkampioen 2019 stapte op 1 juni over van de U23 naar de elite met contract. Een beetje tegen de verwachtingen in heeft hij z’n debuut in de World Tour al achter de rug. Begin augustus reed hij Strade Bianchi. Tirreno Adriatico wordt zijn eerste meerdaagse op de hoogste trap van het profwielrennen.

“Een rittenkoers kan ik goed gebruiken om mijn conditie nog een beetje op te vijzelen”, vindt Vermeersch. “Het is van de Olympia’s Tour vorig jaar in oktober geleden dat ik een meerdaagse afwerkte. We trekken zonder specifieke kopman naar Tirreno Adriatico. Dus zal iedereen zijn kans kunnen gaan. Ik hoop me te kunnen mengen in de spurten. Inderdaad, aan het einde van Brussels Cycling Classic ging dat goed. Met rotondes, tramsporen en talrijke bochten was de finale wel heel gevaarlijk.”

Van Aert voorbeeld

Op het natte wegdek kon Vermeersch zich in de eindspurt nipt rechtop houden. Hij kwam net voor de nadarafsluiting tot stilstand. “Daar heb ik mijn skills uit het veldrijden nog eens kunnen hanteren”, lacht de kerel uit Zaffelare die niet alleen over een degelijke sprint beschikt, maar ook tegen de klok al leuke zaken liet zien. Drukt hij de voetsporen van Wout Van Aert?

“Ik ga mij niet spiegelen aan Van Aert”, benadrukt Vermeersch die eveneens omschoolde van het veld naar de weg. “Hij mag mijn voorbeeld zijn, maar Van Aert mag niet de maatstaf worden. Anders gaat niemand tevreden zijn met een iets kleinere maar goeie prestatie. Na Tirreno Adriatico doe ik het Belgisch kampioenschap in Anzegem. Voor Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix zit ik in de selecties, voor de Ronde van Vlaanderen sta ik bij de invallers. Eigenlijk was het dit jaar de bedoeling het mindere programma af te werken. Het ziet er naar uit dat ik heel wat World Tourervaring ga opdoen.”