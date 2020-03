Financiële kater voor KLJ Beervelde na afgelasten Blue Lagoon Party, “maar volgend jaar dubbel zo goed feestje” Cedric Matthys

15u24 108 Lochristi Om de verspreiding van corona tegen te gaan, wordt ook in Lochristi het ene na het andere evenement afgelast. Zo liet KLJ Beervelde weten dat de felgesmaakte fuif Blue Lagoon Party zaterdag niet zal doorgaan. Bijna 1.800 feestvierders moeten dit weekend andere plannen maken.

“Maanden werk gaan verloren.” Yasmine De Vos is duidelijk teneergeslagen als we haar horen. Na grondig beraad besliste de hoofdleidster van KLJ Beervelde samen met haar twaalfkoppige leidingsploeg om Blue Lagoon Party af te gelasten. Deze fuif trekt jaarlijks bijna 1.800 feestgangers. Een kleinere editie was volgens De Vos geen optie. “De gemeente Lochristi volgt de richtlijnen van de overheid”, legt ze uit. “We mochten de fuif enkel laten plaatsvinden onder strikte voorwaarden. Dat bleek voor ons niet haalbaar. Zo mochten we maximaal 999 mensen binnen laten, waardoor we sowieso verlies gingen draaien. Daarenboven waren er ook praktische bezwaren. Enerzijds moesten we de deuren laten opstaan om de locatie voldoende te verluchten. Hierdoor gingen we het binnen nooit voldoende warm krijgen. Anderzijds moesten we ook onze oppervlakte vergroten. Ook dat was niet mogelijk, want dan werden de brandgangen kleinen, wat dan weer niet mocht van de brandweer. We konden echt niet anders dan de fuif af te gelasten. Dit is overmacht.”

Ticket terugbetaald

Voor KLJ Beervelde is de afgelaste fuif een financiële domper. Het verlies loopt op tot enkele duizenden euro’s, al moet de jeugdbeweging de rekening nog maken. “Een deel zal afhangen van hoeveel mensen hun ticket komen inruilen”, zegt De Vos. “Verschillende mensen betaalden zeven euro voor een kaart in voorverkoop. Wie dat wil kan zijn ticket zaterdag tussen 17 uur en 22 uur komen inwisselen in de Ambachtenlaan 4B in Lochristi (waar de fuif normaal gezien plaatsvond, nvdr.). Al hebben we intussen van heel wat omliggende KLJ’s gehoord dat zij de euro’s niet hoeven. Dat doet deugd natuurlijk. Tot slot beloven we één ding: volgend jaar maken we er een dubbel zo goed feestje van!”