Fietsers rijden door vers beton: extra vertraging en extra kosten “We betreuren ten zeerste dit gebrek aan respect” Sam Ooghe

04 juli 2019

18u04 0 Lochristi De Verleydonckstraat in Lochristi, die normaal dit weekend opnieuw open zou gaan, blijft toch afgesloten voor alle verkeer. De reden? Voetgangers en fietsers negeerden het verbodsbord en beschadigden het vers beton, dat daardoor opnieuw gegoten moet worden.

Sinds begin dit jaar worden in de Verleydonckstraat werken uitgevoerd voor een nieuw dubbelrichtingsfietspad, een middeneiland en een fietsoversteekplaats. “Begin juli werd hiervoor een verse betonverharding gegoten”, laat de gemeente weten in een bericht. “Vanaf 6 juli zou de Verleydonckstraat opnieuw open gaan. We hebben echter vastgesteld dat het verse beton, ondanks het feit dat de Verleydonckstraat afgesloten is voor alle verkeer, beschadigd werd door fiets- en voetsporen.”

Nog geen datum bepaald

Als gevolg hiervan zal de betonverharding deels moeten worden verwijderd en opnieuw gegoten. Voor de herstellingswerken is nog geen datum bepaald. Zeker is dat de vertraging, zeker in een maand als juli, aanzienlijk zal zijn. De Verleydonckstraat blijft dus voor onbepaalde tijd afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding via de Kapiteinsstraat, Lindestraat en Doornzelestraat. Ook de bussen van De Lijn volgen deze omleiding.

“We hebben de schade laten vaststellen door de politie", aldus de gemeente. “We betreuren ten zeerste het gebrek aan respect voor het doorrijverbod, en de extra kosten en het tijdsverlies dat deze beschadigingen veroorzaken.”