Familie Redant toont snelheid in Assen Joost Custers

07 september 2020

12u00 0 Lochristi Dit weekend vond op het TT Circuit van Assen de tweede meeting van het Belcar Endurance Championship plaats. Het weekend bestond niet uit één, maar wel uit twee races en de racende familie Redant uit Lochristi pakte met de Porsche 911 GT3 Cup twee mooie ereplaatsen algemeen en de zege in de klasse op zaterdag.

Vader Bert Redant behaalde in zijn rijkgevulde carrière niet alleen een nationale titel, hij won ook de 24 Uur van Zolder in het verleden. Vandaag blijft Redant senior achter het stuur van de Porsche 911 kruipen, maar tegelijkertijd runt hij nu ook zijn eigen team, Red Ant Racing en werken de zonen Ayrton en Yannick aan stevige opmars in de Belgische autosport.

Na deelnames aan Belcar met een BMW Clubsport, een sterk seizoen Ford Fiesta Cup en afgelopen jaar een titel in de Porsche Cayman klasse in Belcar, zijn de youngsters van het gezin nu klaar voor het ‘echte’ werk met de legendarische Porsche 911, “een raceauto die toch nog steeds gezag afdwingt”, aldus de broers. “Maar wel een echte racewagen die een schitterende historiek heeft en waar we enorm graag mee racen.”

Regen spelbreker

In Assen speelden de weersomstandigheden een belangrijke rol, met regen in zowel de korte race van een uur op zaterdag, als in de uithoudingsrace van twee uur op zondag, in het kader van het prestigieuze Duitse DTM-kampioenschap in Assen.

De eerste wedstrijd werd echter onderbroken, “door een zware klapper in de regen van een andere deelnemer”, vertelt Bert Redant. “Wat volgde was een beetje chaos bij de organisatie, waarbij niet alles volgens de regels verliep. Wij deden wat we moesten doen en we hebben die eerste race in onze klasse gewonnen, voor onze streekgenoot John De Wilde, uiteraard ook in een Porsche.”

De tweede wedstrijd zag een schitterend duel tussen De Wilde en de familie Redant en het waren de mannen uit Lochristi die wonnen. “Maar volgens de organisatie zou wij een administratieve fout gemaakt hebben en dat leidde tot 30 seconden straftijd. Ik ben niet zo heel gelukkig met de gang van zaken, maar goed ik ga dit even laten zakken en dan bekijken we alles wel.” De volgende Belcar-race is tijdens het eerste weekend van oktober op Circuit Zolder.