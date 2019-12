FACTCHECK: “Lochristi doet het met 70 à 80 personeelsleden minder dan vergelijkbare gemeenten” Cedric Matthys

24 december 2019

Het was Dirk Van Nieuwerburgh die maandagavond op de gemeenteraad de knuppel in het hoenderhok gooide. De fractievoorzitter van CD&V Lochristi zwaaide met cijfers om aan te tonen dat de gemeente Lochristi onderbemand is. Volgens hem doet de gemeente het met 70 à 80 minder personeelsleden dan vergelijkbare gemeenten. Maar klopt dat cijfer wel?

“De cijfers die Van Nieuwerburgh gebruikt”, legt Sandro Di Nunzio, schepen van Financiën (Open VLD) uit, “zijn inderdaad correct. Voor de meerjarenbegroting ging onze financiële dienst kijken in verschillende databanken. Zo kwamen ze te weten hoeveel personeelsleden per duizend inwoners de gemiddelde Vlaamse gemeente telt. De steden Gent en Antwerpen zijn wel uit die berekening gezuiverd. Steden hebben immers relatief meer personeelsleden omdat ze meer taken op zich nemen.”

Concreet telt de gemeente Lochristi 8,5 personeelsleden per duizend inwoners. In het Vlaams Gewest, zonder Gent en Antwerpen, ligt dat getal op 11,7. Een kleine rekensom leert ons dat Lochristi het met exact 76 personeelsleden minder doet. Let wel: dit zijn VTE’s, wat staat voor voltijdse equivalenten. Twee personeelsleden met een halftijdse betrekking worden dan ook gerekend als één VTE. In aantal hoofden zal het cijfer hoger liggen.

Uyttenhove

De stelling van Dirk Van Nieuwerburgh klopt, maar zeggen dat de gemeente Lochristi onderbemand is volgens Di Nunzio een brug te ver. “We krijgen van de oppositie enerzijds de kritiek dat belastingen omhooggaan”, zegt hij, “maar anderzijds pleiten ze voor meer personeel. Als liberaal zal ik blijven hameren op een slank overheidsapparaat. Ik ben dan ook trots op de cijfers. Verder voorzien we een aangroei van twee procent per jaar. Daarbovenop nemen we een vijftal extra VTE’s aan om het ontmoetingscentrum Uyttenhove in Zeveneken en het jeugdhuis Lodejo uit te baten. Die projecten zitten momenteel in de laatste fase, dus de aanwervingen kunnen binnenkort starten. Kortom, als het moet nemen we extra mensen aan, anders niet.”