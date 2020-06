Expert na tragisch ongeval in Oostduinkerke: “Verwerken, dat zal niet gaan. Maar je kan er wel mee leren leven”

Lochristi

Een papa die de auto eventjes verplaatst en zo per ongeluk zijn dochtertje (2,5) aanrijdt in de dode hoek, waarna het kindje overlijdt. Het overkwam een gezin uit Lochristi in een vakantiepark in Oostduinkerke . “Je schuldig voelen is normaal. Maar dat betekent niet dat je schuldig bént”, zegt psychotherapeut Lies Scaut.