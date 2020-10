Eerste plannen voor Parochiale Kring bekendgemaakt: “Mooi in harmonie met pastorie” Cedric Matthys

13 oktober 2020

10u06 1 Lochristi De Parochiale Kring in de Dekenijstraat in Lochristi wordt grondig herbouwd. J eugdhuis Lodejo maakt vandaag nog gebruik van het gebouw, maar verhuist binnenkort naar hun oorspronkelijke locatie in Dorp-Oost.

De gebouwen van De Kring zijn sterk verouderd en een groot deel is reeds afgekeurd door de brandweer. Vzw Reinaert, die het pand beheert, zocht daarom naar een partner om de Kring aan pakken. “Eigenlijk wilden we in mei al een keuze maken”, laat het bestuur weten, “maar door corona liepen we vertraging op. Toch hebben we nu uiteindelijk gekozen voor de firma Con-Struct BV uit Lochristi. Dit bedrijf neemt momenteel ook de site Feestpaleis in Beervelde onder handen.”

In harmonie met pastorie

Het gebouw in Dekenijstraat is niet beschermd door monumentenzorg. Het pand zal er binnenkort dan ook heel wat anders uitzien. Op het gelijkvloers komen er winkelruimtes en een binnentuin. Op de verdiepingen bouwt Con-Struct BV dan weer appartementen. Op exacte plannen is het wel nog even wachten. De gemeente Lochristi moet het ontwerp eerst nog goedkeuren. Al ziet Vzw Reinaert geen grote problemen. “Het gebouw zal niet enkel duurzaam zijn", klinkt het, “ook met de esthetiek houden we rekening. Het gebouw moet mooi in harmonie zijn met de pastorie, die zich aan de overzijde van de straat bevindt.” Concreet hoopt de vzw ten laatste binnen twee jaar te kunnen starten met de bouw.