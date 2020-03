Eerste automaat voor krukken staat in Lochristi: “Praktisch en hygiënisch in tijden van corona” Cedric Matthys

30 maart 2020

19u13 1 Lochristi In het Oost-Vlaamse Lochristi staat sinds kort een Belgische primeur. De Liberale Mutualiteit plaatste er haar eerste ‘zorgautomaat’. “Nu haal je ook jouw krukken uit de muur.”

Van een bedpan tot een bloeddrukmeter of een afkolftoestel. In Lochristi haal je medische spullen voortaan uit de muur. De Liberale Mutualiteit zette er op Dorp-West de eerste ‘zorgautomaat’, een primeur in ons land. “We werkten al lang aan het idee", zegt Oost-Vlaams directeur Cathy De Waele, “maar door de hele coronacrisis kwam het in een stroomversnelling. We vroegen aan de fabrikant om de automaat wat sneller te leveren, wat gelukt is. Zonder dat je met mensen in contact hoeft te komen, vind je er -24 op 24, 7 op 7- alles wat je nodig hebt. Je hoeft daarenboven niet aangesloten te zijn bij de Liberale Mutualiteit om er gebruik van te maken. Wel krijgen leden 15 % korting.”

Zorgwinkel gesloten

De automaat in Lochristi is geen testproject. Op termijn komen er ook in Gent, Eeklo, Deinze, Oudenaarde en Lokeren soortgelijke toestellen. De Liberale Mutualiteit wil op die manier het personeel voor een deel ontlasten. “Wanneer onze zorgwinkel gesloten is”, zegt De Waele, “bellen onze klanten soms bij onze medewerkers thuis aan. Krukken heb je bijvoorbeeld direct nodig, daar kan je moeilijk een dagje mee wachten. Dat probleem lossen we nu op. Verder is het ook mogelijk om spullen te laten leveren. Je geeft je bestelling telefonisch of per mail door en liggen ze klaar in de automaat.”