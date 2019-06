E17 na zes uur opnieuw vrij na ongeval met vrachtwagens HR TT KG SPS

17 juni 2019

07u18

Bron: Vlaams Verkeerscentrum, Belga 140 Binnenland De E17 ter hoogte van Beervelde is in de richting van Gent rond 12.15 uur opnieuw vrijgemaakt. De snelweg was bijna zes uur afgesloten na een ongeval met verschillende vrachtwagens. Er staat nog wel een lange file. In Lokeren was de rijbaan eerder al vrijgemaakt, nadat ook daar een zwaar ongeval gebeurde.

Even voorbij het ongeval in Beervelde zijn wegenwerken begonnen. Het ongeval gebeurde in de filevorming daarvan. Eén vrachtwagen probeerde rond 6.20 uur te remmen om de file te ontwijken, twee andere vrachtwagens en een auto reden daarop in. Bij het ongeval vielen twee gewonden, maar niemand verkeert in levensgevaar, zo is vernomen bij de federale politie.



Het opruimen heeft zo’n zes uur geduurd. De takelwerken duurden langer dan verwacht en het wegdek moest gereinigd worden. Een van de vrachtwagens heeft een chemisch product aan boord en moest leeggepompt worden.

Tweede ongeval

Even na 7.30 uur gebeurde er ook nog eens een ongeval in de staart van de file ter hoogte van Lokeren. Ook daar werd de weg volledig afgesloten. Rond 10.30 uur werd de rijbaan er weer vrijgegeven. Door de ongevallen moesten automobilisten de snelweg verlaten, wat veel hinder op de lokale wegen veroorzaakte.

Heraanleg

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte vanochtend met de heraanleg van de E17 tussen Zwijnaarde en Destelbergen. In totaal wordt de autosnelweg over een afstand van 8 kilometer volledig vernieuwd. Maar de ingreep zal tot in augustus voor veel hinder in de Gentse regio zorgen, waarschuwde het Agentschap al.

De werkzaamheden verlopen in fasen. In de richting van Antwerpen loopt de werfzone van de brug over de Ringvaart en de R4 tot net voorbij de verkeerswisselaar in Destelbergen. De afrit naar het UZ Gent van de E17 richting Antwerpen wordt ook volledig heraangelegd. In de richting van Gent werkt de aannemer vanaf de brug boven de N447 tot na de afrit UZ Gent. Ook de afrit krijgt een nieuwe toplaag.

Versmalde rijstroken

Vanochtend tot donderdag 18 juli start de aannemer met de heraanleg in de richting van Antwerpen. In de maand juni rijdt het verkeer in beide richtingen op twee versmalde rijstroken en gaat de afrit naar de R4 in Destelbergen dicht. Vanaf juli gaan verschillende op- en afritten in de richting van Antwerpen dicht.

In die periodes wordt er 24 uur op 24 gewerkt en ook tijdens het weekend. Tijdens de Gentse feesten wordt er niet gewerkt en is de weg terug vrij. De rijrichting Kortrijk krijgt een opknapbeurt van begin augustus tot eind augustus.

Het viaduct van Gentbrugge, dat de komende twee jaar gesaneerd wordt, is niet opgenomen in de werfzone.

