Dronken man rijdt tegen wagen en wil weglopen Cedric Matthys

27 november 2019

14u15 1 Lochristi Dinsdagavond is rond 17.30 uur een dronken man tegen een wagen gereden in de Omgangstraat in Lochristi. De man stapte uit en maakte aanstalten om weg te vluchten. Buren zagen het ongeluk gebeuren en lichtten de politie in.

“Het is nu al de derde keer in drie jaar tijd dat iemand tegen onze nieuwe wagen rijdt”, zegt slachtoffer Geert D’Haemer. “Deze keer ging het om een dronken man. Onze wagen stond gewoon geparkeerd. Ik was aan het werk, maar mijn buren zagen het gebeuren. De man wou daarna weglopen.” De politiezone Puyenbroeck bevestigt dat de dader inderdaad aanstalten maakte om te vluchten. “Onze mensen waren gelukkig tijdig ter plaatse en hielden hem staande”, laten ze weten. “Na een ademtest bleek de man dronken.”