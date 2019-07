Drankjes, workshops, muziek: Lodejardin verzorgt opnieuw de Lootse zomer Gezelligste zomerbar van de gemeente start op 2 augustus Sam Ooghe

13u56 0 Lochristi Geen Lootse zomer zonder Lodejardin. Op 2 augustus neemt de zomerbar al voor het vierde jaar de intrek in de tuin van de dekenij. Verwacht u aan sfeer, workshop, drankjes en veel muziek.

“Lodejardin is dé gezelligste zomerbar van Lochristi”, weet jeugdhuis Lodejo hun project goed te verkopen. “Je kan je er komen verfrissen aan lekkere drankjes en een zomers workshopaanbod. Goedgekozen bands en dj’s laten je wiegen op de toon van de zomer.” Onder de workshops: borduren, bijenhotels maken, of sleutelhangers graveren. Al staan er ook ‘gewoon’ biertastings en een zomerpicknick op het menu. Alles kan, en dat van 2 tot en met 11 september. Zoals steeds staat de tuin van de oude pastorie open voor de hele buurt.

Kunstig

Lodejardin biedt dit jaar ook ruimte voor kunst. “We willen al onze bezoekers uitdagen om een artistieke bijdrage te leveren zodat onze tuin uitgroeit tot een creatieve oase”, hoopt Lodejo. “Altijd al willen weten of er een groot kunstenaar in je schuilt? We ontdekken het in najaar samen in het S.M.A.K.” U bent telkens welkom van 16 tot 23 uur. Al dan niet met een schilderdoek.