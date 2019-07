Dit weekend weer zomeren op Lo Plage: nog plekjes beschikbaar Sam Ooghe

31 juli 2019

12u17 0 Lochristi Naar het strand dit weekend? Neen: een keer per jaar komt het strand naar ú. Vanaf vrijdag staat Lo Plage opnieuw op het menu, het driedaags event dat dit jaar twee goede doelen steunt.

Op 2, 3 en 4 augustus staat de achtste editie van Lo Plage op het programma. Zoals steeds draait het evenement om een toernooi met drie sporten: strandvolleybal, voetbal en petanque. De opbrengst gaat naar de vierde wereld rond de kerktoren. En dit jaar zijn dat twee goede doelen. Welzijnsschakels Lochristi, en voor het eerst ook Mok vzw uit Beervelde, een organisatie die studiowonen en dagbesteding zal aanbieden aan meerderjarige personen met een beperking of nood aan extra zorgen. Lo Plage vindt zijn zanderige thuis zoals steeds bij dranken De Clercq in Dorp-Oost.

Beerpong en barbecue

Voor de activiteiten zijn nog enkele plekjes vrij, klinkt het bij de organisatie. “Reserveren kan nog voor onze beerpong op vrijdag, of de sporttoernooien op zaterdag en zondag. Contact via 0485/37.39.66. Ook voor de barbecue van zaterdagavond is reserveren nog mogelijk. Achttien euro, aperitief inbegrepen, reserveren via 0498/08.63.27.”