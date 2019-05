Dit weekend al voor 35e keer feest in Lobos Sam Ooghe

29 mei 2019

14u19 0 Lochristi Nog geen plannen voor dit verlengd weekend? Vzw Lobos lost dat op, met al de 35e editie van haar iconische wijkfeest. Het programma is opnieuw zeer goed gevuld.

Het feestweekend begint al op vrijdagnamiddag - voor velen toch een brugdag -, met spelletjes, pannenkoeken, een poppentheater, én de zoektocht naar de Lobos Universalis, de meest complete man of vrouw uit de wijk. ‘s Avonds is er een receptie in de Bosbar en een quiz.

Op zaterdag staat het petanquetoernooi op het programma, met daarna het tropische Streetfood Festival en een goed feestje, met Soul Brother en Blom Brothers. Uitkateren op zondag kan met een aperitiefje en het Lobosfestijn. Inschrijven voor de diverse activiteiten kan via www.vzwlobos.be.