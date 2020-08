Dagbladhandelaar Thierry Van Hecke komt in gemeenteraad voor N-VA Cedric Matthys

06 augustus 2020

14u46 1 Lochristi Thierry Van Hecke (48) legt eind augustus de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor N-VA in Lochristi. Dat maakte de partij onlangs bekend. Van Hecke volgt Tom De Sutter op. Hij geeft na meer dan 20 jaar zetelen ontslag om familiale redenen.

“Ik begin er met volle goesting aan", laat Van Hecke weten, “maar Tom vervangen zal niet eenvoudig zijn. Hij heeft een grote dossierkennis en het zal tijd vergen om me in te werken. Bij de verkiezingen, intussen bijna twee jaar geleden, kwam ik slechts een tiental stemmen te kort om ook te mogen zetelen. Ik ben tevreden dat ik deze kans nu krijg én hoop mijn eigen accenten te leggen.”

Zaffelaarse Belevenissen

Van Hecke geeft aan dat hij onder meer wil focussen op de deelgemeenten. Dat hoeft op zich niet te verbazen aangezien de man een dagbladhandel openhoudt in Zaffelare. Hij is trots op zijn deelgemeente en is er één van de trekkers van het evenement Zaffelaarse Belevenissen. “Normaal gezien hadden we volgende week onder meer Gers Pardoel, Regi, Samson & Marie en Willy Sommers te gast op onze kermis", legt de ondernemer uit. “Corona stak daar spijtig genoeg een stokje voor. We hebben nog geprobeerd om een light-versie op poten te zetten, waarbij verschillende bubbels mooi afgescheiden van elkaar naar de concerten konden kijken, maar ook dat moesten we afblazen. Tot eind oktober verbiedt de gemeente Lochristi alle evenementen op haar grondgebied. Dat er geen onderscheid is gemaakt tussen de verschillende soorten evenementen vind ik een ontgoocheling.”