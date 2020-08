Corona-cadeaubonnen belanden deze week in de bus: “Elk Loots gezin krijgt minstens 25 euro” Cedric Matthys

25 augustus 2020

12u41 0 Lochristi Tegen eind augustus moet bij elke Lochristinaar een Tegen eind augustus moet bij elke Lochristinaar een LoCo-bon in de brievenbus liggen. Dat laat schepen van lokale economie en middenstand Frederic Droesbeke (Open Vld) weten. Met de bon wil het bestuur de handel in de gemeente aanzwengelen. Het project kost in totaal 385.000 euro.

“We hebben onze deadline gehaald.” Frederic Droesbeke, schepen van lokale economie en middenstand, klinkt tevreden als we hem opbellen. Zijn partij, Open Vld, kondigde eind april aan dat Lochristi de coronacrisis wou bestrijden met een bon. “Ieder gezin in onze gemeente krijgt voor eind augustus een soort van bankkaart in de bus", legt Droesbeke uit. “Hierop staat 25 euro per gezinshoofd, vermeerderd met 10 euro per inwonend gezinslid. Een gezin met twee kindjes zal zo bijvoorbeeld 55 euro krijgen. Het bedrag kan je vanaf 1 september uitgeven. Op de LoCo-bon staat een QR-code. Als de winkelier die scant, gaat er geld van de kaart. Je hoeft met andere woorden niet meteen het volledige bedrag uit te geven. Van zodra de kaart in jouw brievenbus valt, blijft de code drie maanden geldig.”

Geen grote ketens

Het bestuur besliste eerder dat alle winkels met een vestiging in Lochristi mogen intekenen op het project. De handelaar hoeft zich enkel te registeren, al valt op dat grote ketens als A.S. Adventure of Colruyt voorlopig nog niet deelnemen. “Het is moeilijk om hiervoor een verklaring te geven", laat Droesbeke weten. “Misschien ligt het aan hun kassasysteem. Een kleine handelaar scant de QR-code gewoon met zijn eigen tablet of smartphone. Voor zaken met heel wat winkels over heel België is het mogelijk te ingewikkeld omdat enkel voor Lochristi aan te passen? Daarenboven is het niet uitgesloten dat ze toch nog aansluiten. Ook na 1 september kunnen handelaars blijven intekenen.”

Raamsticker

De gemeente trekt in totaal 385.000 euro uit voor het project. De grootste hap, 368.000 euro, belandt bij de handelaars. Maar ook Kivalo pikt een graantje mee. Het bedrijf uit Berchem verdeelt de bonnen en verzorgt de achterliggende software. Hiervoor krijgt de firma 11.000 euro. “Onze communicatiedienst gaf tot slot het resterende bedrag (6.000 euro, nvdr.) uit”, zegt Droesbeke. “We lieten brieven drukken en affiches maken én gaan elke deelnemende winkel een raamsticker geven. Zo is het voor de Lochristinaar duidelijk waar je met de bon kan winkelen.”