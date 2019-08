Coloradokever ook in Lochristi aan opmars bezig Jeroen Desmecht

02 augustus 2019

16u34 1 Lochristi De coloradokever is aan een opmars bezig in Lochristi. Verschillende meldingen over het insect bereikten ondertussen de gemeente. Vooral aardappelvelden vallen ten prooi aan de diertjes. Zowel landbouwers als particulieren zijn wettelijk verplicht om de kever onmiddellijk te bestrijden.

De insecten zijn al een paar jaar aan een opmars bezig in Vlaanderen. Ook vorige zomer werden ze regelmatig gespot. De kevers tasten vooral aardappelvelden aan, maar komen ook voor in moestuinen. “Onder andere de warme zomers van de voorbije jaren liggen aan de oorzaak”, schrijft de gemeente op haar website. “Ook in Lochristi krijgen we meldingen over de aanwezigheid van de kevers.”

De larven van de geel-zwarte kevers smullen van de bladeren van de aardappelplant. In korte tijd kunnen ze volledige velden wegvreten. “Zowel landbouwers als particulieren zijn wettelijk verplicht om de kever onmiddellijk te bestrijden”, besluit de gemeente. “Enkel op openbaar domein gebeurt de bestrijding door de gemeentediensten.”