Chiro Beervelde stopt met kerstboomverbranding uit milieu-overwegingen, "maar nieuwjaarsmarkt wordt minstens even gezellig” Cedric Matthys

09 januari 2020

12u15 0 Lochristi Wie zijn kerstboom nog kwijt wil na de feestdagen, kan dit jaar niet meer terecht bij Chiro Beervelde. De leidingsploeg besliste om een einde te maken aan haar jaarlijkse kerstboomverbranding. Nu zaterdag vindt voor het eerst een vernieuwde nieuwjaarsmarkt plaats.

“De vraag of kerstboomverbrandingen nog wel van deze tijd zijn, lag al even op tafel”, zegt Marie Laureyns (19). De leidster van Chiro Beervelde is blij dat haar jeugdbeweging eindelijk een einde maakt aan deze traditie. “Een berg kerstbomen in brand steken, is gewoonweg enorm vervuilend. We kunnen het ook op andere manieren gezellig maken. Daarom vervangen we de verbranding door een nieuwjaarsmarkt. Op de kerstbomen na doen we wat we al jaren doen. De groepen hebben elk hun eigen standje. De jongsten verkopen snoepen, de oudste jenever. Ook zijn er frietjes, wafels en spitburgers aan democratische prijzen. Verder is het vuur niet volledig verdwenen. We voorzien vuurkorven waar de mensen zich aan kunnen verwarmen. Het wordt minstens even gezellig als vorig jaar.” (lees verder onder de foto)

Dalende trend

Chiro Beervelde speelt met hun nieuwe concept in op een bredere trend. Uit een rondvraag van Radio 2 bleek dat er begin vorig jaar nog in 132 van de 308 Vlaamse gemeenten kerstboomverbrandingen plaatsvonden. In 2017 waren dat nog 147. “We merken inderdaad een dalende trend op”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Dat stemt ons uiteraard tevreden, want bij de verbranding van kerstbomen komen heel wat schadelijke stoffen vrij. Denk maar aan fijnstof, dioxines en kankerverwekkende PAK’s. Al moeten we deze impact tegelijk nuanceren. Een kerstboomverbranding is een eenmalig event. Houtkachels of wagens hebben veel nefastere gevolgen voor de luchtkwaliteit.”