Champagnefeesten dit jaar in het Kasteel van Saffelaere Didier Verbaere

21 november 2019

13u36 0 Lochristi Na tien succesvolle jaren aan de kust trekt Bernard Vandamme met zijn Champagnefeesten naar het Kasteel van Saffelaere. Daar kan je op 7 en 8 december 7 champagnehuizen ontdekken. Voor de foodies is er een champagnelunch op zaterdagavond en een champagneontbijt op zondag. “De goede prijs-kwaliteitverhouding is steeds één van onze troeven geweest. Voor 18 euro drink of koop je bij ons al een fantastische fles bubbels”, zegt Bernard.

Bernard Vandamme en een groep champagneliefhebbers uit Oostende startte met het concept tien jaar geleden en organiseert sindsdien Champagnefeesten in Bredene, Oostende en Nieuwpoort. Begin dit jaar zakte de vzw voor het eerst af naar het binnenland en ging ook Erembodegem bij Aalst voor de bijl. En nu volgt Lochristi in de prachtige locatie van het Kasteel van Saffelaere.

Ambachtelijke producenten

“Onze focus ligt steeds op ambachtelijke champagneproducenten, jonge boeren die streven naar topkwaliteit. In Saffelaere komen zeven producenten hun champagne voorstellen en kan je voor 4 euro per glas en vanaf 18 euro een fles drinken of kopen, want je kan alles ter plaatse meenemen”, legt Bernard het concept uit. De expert in schade en brandexpertise rolde als verzamelaar van champagnekurken en uit liefde voor champagne in de beursbranche. Toch willen ze het kleinschalig houden. “Zeven huizen, een chocolatier en enkele enthousiaste kunstenaars, aangevuld met gastronomie. De gastheer en -vrouw van het kasteel bieden een champagnediner en -ontbijt aan. De beurs zelf is voor 5 euro te bezoeken, maar je vindt in de ruime regio overal gratis kaarten”, legt Bernard uit.

Tweedaagse happening

Op zaterdag 7 en zondag 8 december kan je in het Kasteel champagnehuizen uit de Aisne, Marne en Aube ontdekken. Niet de grote namen maar ambachtelijke stielmannen. Daarnaast ook een wijnstand en een artisanale chocolatier, enkele kunstenaars en een stand van woondecorateur À propos uit Lochristi. Alle info over het champagnemenu of -ontbijtje kan je verkrijgen op www.champagnefeesten.nu en via 0476/76.32.20.