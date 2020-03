Celstraffen voor uitbaters van dierenwinkel die sjoemelden met houdbaarheidsdatums Wouter Spillebeen

03 maart 2020

13u48 0 Lochristi De uitbater van een dierenwinkel in Lochristi is veroordeeld tot een celstraf voor herhaaldelijke fraude met de houdbaarheidsdatums van dierenvoeding. De zaakvoerder schoof de schuld volgens het Openbaar Ministerie af op zijn werknemers, maar het is volgens de rechtbank ongeloofwaardig dat hij niet op de hoogte was.

In de dierenwinkel werden in 2012 en 2014 al vaststellingen gedaan over verwisselde en vervalste stickers met houdbaarheidsdatums. Toen het FAVV opnieuw klachten ontving van klanten, voerden ze nieuwe controles uit. De controleurs vonden drie paletten en zeven dozen met dierenvoeder waar een latere datum op was geplakt. Enkele kleinere verpakkingen hadden niet eens een houdbaarheidsdatum.

Commissie opkrikken

De zaakvoerder deed alsof zijn neus bloedde en wees de regioverantwoordelijke aan als schuldige. Die verantwoordelijke, die ook de dochter is van de zaakvoerder, gaf toe dat ze de datums vervalste om de resultaten van de winkels te verbeteren en zo haar eigen commissie op te krikken. Maar volgens het Openbaar Ministerie en de rechtbank is het ongeloofwaardig dat de zaakvoerder van niets wist. “Zijn dochter handelde niet op eigen houtje, zeker omdat dezelfde inbreuken eerder al werden vastgesteld”, aldus het vonnis.

Omwille van het herhaaldelijk gesjoemel, besloot de rechter streng te straffen. Het bedrijf moet een boete van 16.000 euro betalen. De zaakvoerder kreeg een celstraf van acht maanden en moet ook 16.000 euro betalen. De dochter is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een boete van 8.000 euro.