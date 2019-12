Burgemeester van Lochristi wil meer bussen in Zaffelare Cedric Matthys

02 december 2019

17u23 0 Lochristi Lochristi wil dat De Lijn Zaffelare beter bedient. Momenteel passeert er op weekdagen één bus per uur. Dat is volgens burgemeester Yves Deswaene (Open Vld) niet genoeg. “Ik pleit voor een nieuwe buslijn van Zelzate naar Wetteren.”

Sinds kort mogen gemeenten samen met Vlaanderen nadenken over hoe het openbaar vervoer er in hun gemeente moet uitzien. De overheid richtte daarom vervoersregioraden op waarin lokale bestuur hun wensen uit de doeken mogen doen. “Ik heb hier gevraagd om eens na te denken over een buslijn van Zelzate-Wetteren”, zegt Yves Deswaene, burgemeester van Lochristi. “Die bus zou van Wachtebeke-centrum richting Zaffelare-centrum kunnen rijden om zo verder via de Kerkstraat, de N449, De Lozen Boer en het station van Beervelde naar Laarne en Wetteren te gaan. Ook ben ik vragende partij om na 19 uur een bus door Zaffelare te laten rijden. Al blijft het voorlopig natuurlijk de vraag of het financieel wel mogelijk is.”