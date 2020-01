Burgemeester test gratis pendelbus Zeveneken: “De schoonheidsfoutjes passen we aan” Cedric Matthys

06 januari 2020

18u08 0 Lochristi Sinds maandag is de N70 aan Zeveneken afgesloten voor alle verkeer door werken aan de riolering. De Lijn ontwijkt het dorp de komende maanden, maar het gemeentebestuur legt een shuttlebus in naar verschillende tijdelijke haltes. De burgemeester reed maandagochtend als een van de eersten mee.

Schoonheidsfoutjes. Ook de gemeente Lochristi heeft er last van. Yves Deswaene, burgemeester van Lochrisiti, stelde maandagochtend vast dat zijn diensten de borden van de begin- en eindhaltes van de nieuwe pendeldienst per ongeluk hadden omgewisseld. “De bus vertrekt hier niet om negen uur zoals aangeven”, legt Deswaene uit terwijl we samen aan het vertrekpunt in de Sint-Elooistraat staan te wachten. “Het juiste vertrekuur is half negen. Door als een van de eerste mee te rijden, kunnen we zulke fouten onmiddellijk rechtzetten. Ik laat de borden vandaag nog omwisselen.”

Tijdelijke haltes

De fouten borden lijken de Zevenekenaars niet echt tegen te houden. De gemeente Lochristi deelde de afgelopen dagen heel wat flyers uit, waarop gelukkig wel de juiste uren stonden. Op de route richting Dorp-Oost in Lochristi loopt de pendelbus dan ook aardig vol. “Dat dit initiatief broodnodig was, ontdekten we op een bewonersbijeenkomst begin november”, vertelt Deswaene tijdens de busrit. “Door de werken aan de N70 ging De Lijn niet meer stoppen in Zeveneken-Dorp. De openbaarvervoermaatschappij leidt sinds vandaag (maandag, nvdr.) alle bussen om via de Beerveldse Baan en Bastelare. Daar leggen ze tijdelijke haltes in, maar veel Zevenekenaars vonden die wat te ver. Daarom besloten we in te grijpen. Eerst vroegen we aan De Lijn of ze niet zelf een pendeldienst wilden inleggen tussen Zeveneken-Dorp en de tijdelijke bushaltes. Maar al snel werd duidelijk dat er hier geen budgetten voor waren. We beslisten dan maar om zelf budgetten vrij te maken.”

Twee zware jaren

Hoe lang de werken in Zeveneken-Dorp nog zullen duren is voorlopig koffiedik kijken. Het gemeentebestuur verwacht een tweetal zware jaren, wat niet wil zeggen dat de N70 dan ook altijd volledig afgesloten blijft. Als de aannemers niet aan het werk zijn op een bepaald deel van de werf, zal deze zone indien mogelijk opgesteld worden. Al zal De Lijn in zo’n geval haar traject niet opnieuw aanpassen. De openbaarvervoermaatschappij zal waarschijnlijk tot het einde van de werken wachten om opnieuw haar oude tracé te volgen. Tot die tijd kan de Zevenekenaar gebruik maken van het pendelbus. De gemeente Lochristi betaalt alvast 34.633 euro - btw exclusief - om het busje de komende zes maanden te laten rijden. De bus rijdt tijdens weekdagen acht keer uit. Een ritje is volledig gratis.