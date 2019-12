Brandweer snookert om Sint-Barbara te vieren Wouter Spillebeen

08 december 2019

15u30 1 Lochristi Al voor het vierde jaar op rij heeft het brandweerkorps van Lochristi het feest hun patroonheilige Sint-Barbara dit weekend gevierd in snookerlounge Pomerans.

De heilige Sint-Barbara is de beschermengel van brandweerlui en op de eerste zaterdag van december vieren de brandweerkorpsen elk jaar hun patroonheilige. Sinds vier jaar brengt het brandweerkorps van Lochristi de feestdag door in snooker- en loungebar Pomerans. “Vroeger gingen de brandweermannen bowlen, maar ze zochten iets waar alle generaties aan konden deelnemen”, zeggen de uitbaters. “Daarom komen ze nu snookeren als teambuilding, dat is voor de gepensioneerde brandweermannen die mee gaan ook leuk. Dertig brandweermannen in uniform die hier komen snookeren, dat is wel indrukwekkend.”