Brand De Groote veroorzaakt door blikseminslag: “Duidelijk te zien op camerabeelden” Didier Verbaere

20 april 2020

12u01 0 Lochristi De zware brand die vrijdagnacht een deel van een grote loods platlegde bij De Groote NV aan Raveschoot in Beervelde (Lochristi) is veroorzaakt door een blikseminslag. “Op camerabeelden zien we de bliksem inslaan op enkele autowrakken waarna onmiddellijk brand uitbrak”, zegt de zoon van de zaakvoerder.

De brand brak vrijdagnacht omstreeks 00.30 uur uit op het terrein van De Groote NV in Beervelde. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in industriële verhuizingen, kraanverhuur, transport en takelwerkzaamheden op de snelwegen. In een mum van tijd stond een deel van een 9.000 vierkante meter grote loods in lichterlaaie. De brandweer kon de helft vrijwaren. De loods werd gebruikt als opslagplaats voor auto’s, vorkheftrucks en werkmateriaal. Een deel werd ook verhuurd aan andere bedrijven. Het wagenpark van het bedrijf met dure kranen en vrachtwagens, bleef gevrijwaard.

Op camerabeelden zien we de impact van een bliksem op enkele autowrakken waarna onmiddellijk brand uitbreekt Zoon De Groote

Een getuige vertelde ons vrijdagnacht al dat ze de bliksem hoorde inslaan. Dat wordt nu bevestigd door de zoon van de zaakvoerder van het familiebedrijf. “Op camerabeelden zien we de bliksem inslaan op enkele autowrakken waarna onmiddellijk brand uitbreekt”, zegt de zoon. Het vuur sloeg over naar de loods en was enorm hevig. De brandweer was tot zaterdagmiddag in de weer om alles na te blussen en bleef het hele weekend op de site om opflakkerende brandjes te blussen. Het parket stuurde een branddeskundige ter plaatse.