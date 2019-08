Brand bij rusthuis Sint-Vincentius in Zaffelare Jeffrey Dujardin

11 augustus 2019

22u50

In het rusthuis Sint-Vincentius in de Kanunnik Petrus Jozef Triestlaan in Zaffelare brak zondagavond rond 21.30 uur een brandje uit. De brand was op de tweede verdieping een leegstaand schoolgebouw rechts van het rusthuis. Volgens de eerste berichten waren de vlammen van op straat zichtbaar. “Toen we buiten kwamen zagen we een rode gloed in het gebouw”, zegt een medewerker. “Twee weken geleden was er ook al een brandje in de keuken. Bij de brand vielen geen gewonden, er moest ook niemand geëvacueerd worden. Het leegstaand gebouw was gekraakt. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is.