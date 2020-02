Lochristi

Dat het bekende Feestpaleis in Beervelde zou omgevormd worden tot een wooncomplex met een winkel of restaurant, wisten we al sinds begin april vorig jaar . Nu laat bouwheer Peter Vermeulen echter weten dat ook alle bouwvergunningen in orde zijn. Met zijn firma Con-Struct uit Lochristi start hij binnenkort met de werken.