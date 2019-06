Bouwplannen vallen in het water en boodschap op gevel duidt ‘schuldige’ aan: “Stilgelegd door deze buur” JDG

03 juni 2019

21u52 0 Lochristi Een opmerkelijk tafereel in het Oost-Vlaamse Zeveneken: nadat de bouwplannen van een koppel in het water vielen door een bezwaarschrift van de buren, haalden ze stevig uit het gezin. “Stilgelegd door deze buur”, staat te lezen op hun voorgevel. “Dat buren elkaar zoiets aandoen, snap ik niet”, reageert Loots burgemeester Yves De Swaene (Open VLD). “Aangezien de slogan op een privé gebouw is aangebracht, kunnen we als gemeente niet tussenbeide komen.”

Het koppel kreeg een bouwvergunning van de gemeente om het huis af te breken én er een nieuwbouw te plaatsen. Toen de werken juist van start moesten gaan, diende de buren plots een bezwaarschrift in. De gemeente veegde dat tafel, waarna de buren in beroep gingen bij de provincie. Daar kregen ze wel gelijk: de vergunning werd geschorst.

De reactie van het koppel liet niet op zich wachten: in koeien van letters staat nu “Stilgelegd door deze buur” op de voorgevel geschilderd. Een lastig dossier voor Loots burgemeester Yves De Swaene (Open VLD): “Dat buren elkaar zoiets aandoen, snap ik niet”, reageert hij. “Aangezien de slogan op een privé gebouw is aangebracht, kunnen we als gemeente niet tussenbeide komen. “