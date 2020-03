Bloemist schenkt bloemetjes aan rusthuis: “Het is een troost dat ik er toch iemand blij mee maak” Cedric Matthys

17 maart 2020

16u15 2 Lochristi Sierteler Patrick Naudts (56) heeft zijn overschot aan bloemen geschonken aan woonzorgcentrum Sint–Eligius in Lochristi. Door de coronacrisis zit ook zijn sector aan de grond. “Tussen 15 maart en Moederdag draaien we normaal gezien 40 procent van onze omzet.”

“Een plantje waar ik met zoveel liefde aan gewerkt heb, gooi ik niet weg.” Patrick Naudts (56) van sierteeltbedrijf Fleurig uit Lochristi schonk dinsdagvoormiddag de bloemen die hij niet verkocht krijgt aan het plaatselijke woonzorgcentrum Sint–Eligius. “Wat gaan die paar honderd bloemetjes uitmaken op mijn overschot van honderden planten?", zegt hij. “Deze crisis is ongezien. Het is dan ook een troost dat ik er toch iemand blij mee maak. Mijn eigen schoonmoeder mag door het virus het rusthuis niet meer uit. Het is voor zulke mensen dat ik het doe. Het komt recht uit mijn hart.”

Grote piek

Patrick Naudts werkt zich dagelijks uit de naad voor zijn klanten. Net als alle andere Belgische siertelers ziet hij de markt volledig instorten. “Met de komst van de lente is er normaal gezien een grote piek”, legt Miet Poppe, consulente bij de sierteelt- en groenfederatie AVBS, uit. “Tussen 15 maart en Moederdag draaien we 40 procent van onze omzet. Dat valt nu helemaal weg. Een financieel, maar ook een menselijk drama.”

Ondanks de uitzichtloze situatie blijft Naudts niet bij de pakken zitten. Hij houdt de moed erin. Samen met zijn team blijft hij inpotten. Zo zijn er ook bloemen eens de coronacrisis overgewaaid is. “We dragen mondmaskers, houden meer dan 1,5 meter afstand en ontsmetten onze handen voortdurend”, zegt hij. “Ik sta erop dat onze seizoensarbeiders de maatregelen goed naleven. Hun gezondheid staat voorop, wat trouwens ook de reden is waarom ik deze voormiddag de bloemetjes niet zelf ben afgeven bij Sint–Eligius. We moeten alle besmettingen vermijden.”