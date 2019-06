Beschuldigende boodschap op gevel van koppel met bouwplannen: ‘Stilgelegd door deze buur==>’ JDG

03 juni 2019

21u52 12 Lochristi Een opmerkelijk tafereel in het Oost-Vlaamse Zeveneken: nadat de bouwplannen van een koppel in het water vielen door een bezwaarschrift van de buren, prijkt er plots een stevige boodschap op hun voorgevel. “Stilgelegd door deze buur”, staat er met koeienletters en een pijl te lezen. De eigenaars van de woning ontkennen dat ze de tekst zelf gezet hebben.

Het koppel kreeg een bouwvergunning van de gemeente om het huis af te breken én er een nieuwbouw te plaatsen. Toen de werken van start moesten gaan, dienden de buren plots een bezwaarschrift in. De gemeente veegde dat van tafel, waarna de buren in beroep gingen bij de provincie. Daar kregen ze wel gelijk: de vergunning werd geschorst. “Maar het gaat hen helemaal niet om de bouwvergunning, ze willen ons gewoon onder druk zetten”, klinkt het. “Zo eisen ze dat we op de eerste vijftig meter van onze achterliggende grond, naast hun perceel, geen struiken of bomen zetten. Als we dat zwart op wit op papier beloven, laten ze het beroep vallen. Nochtans hebben ze zelf bomen op dertig centimeter van de perceelgrens.” Volgens het koppel zijn ze bovendien niet de enige die problemen hebben met de buren.

De eigenaars van de woning ontkennen iets met de boodschap op de gevel te maken te hebben. “Dat hebben sympathisanten gedaan", klinkt het. Sowieso een lastig dossier voor Loots burgemeester Yves De Swaene (Open Vld): “Dat buren elkaar zoiets aandoen, snap ik niet. Aangezien de slogan op een privégebouw is aangebracht, kunnen we als gemeente niet tussenbeide komen.”