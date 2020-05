Basisschool Sint-Elooi herstart de lessen: “Onze leerlingen hadden er nood aan om hun vrienden terug te zien” Cedric Matthys

18 mei 2020

19u10 9 Lochristi Ook in de scholen in Lochristi zijn de lessen hervat. Na weken voorbereiden waren de leerkrachten meer dan klaar om hun leerlingen terug te zien. Wij gingen langs in basisschool Sint-Elooi in Zeveneken.

“Ga maar naar de blauwe zone." Wendy Vandecasteele, directrice van basisschool Sint-Elooi, staat klaar voor de tweede eerste schooldag. Na een dag proefdraaien vrijdag is het nu voor echt. Voor de helft van het eerste en de helft van het zesde leerjaar starten de lessen opnieuw. Elke leerling die aankomt, wordt doorverwezen naar een deel van speelplaats. Daar kreeg elk leerjaar een zone met eigen kleur. “Voor de kinderen naar de speelplaats naar mogen", zegt Vandecasteele, “moeten ze eerst hun handen wassen. Ons schitterende oudercomité heeft zelf een afwasbak in elkaar geknutseld. Ik ben hen daar erg dankbaar voor. Een bak huren zou niet alleen duur geweest zijn. Ook zaten de kraantjes vaak te dicht op elkaar.”

Kwetsbare thuissituatie

Net als alle andere scholen in ons land was ook de school in het centrum van Zeveneken de jongste weken niet volledig gesloten. Van de 212 leerlingen zakte er dagelijks een dertigtal kinderen naar de opvang af. Naast kinderen van ouders die nergens anders met hun kroost heen konden, probeerde de school in samenwerking met het CLB ook kinderen met een kwetsbare thuissituatie op te vangen. “Doordat onze ouders geen ‘misbruik’ maakten van de opvang was dat mogelijk”, legt de directrice uit. “Uit andere scholen kregen we signalen dat er bijvoorbeeld met een attest moest gewerkt, omdat anders te veel ouders hun kinderen naar school stuurden. Bij ons in Zeveneken begreep iedereen de ernst van de situatie.”

De directrice blikt tevreden terug op de voorbije weken. “Het is een hele organisatie geweest", vertelt ze. “Maar gelukkig hebben we hier een team dat goed aan elkaar hangt. Samen met hen wil ik er nog het beste van maken. Ik krijg spontaan een glimlach op mijn gezicht als ik onze kinderen hier zie spelen. Ze hadden er nood aan om hun vrienden terug te zien.”