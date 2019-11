Arbeider raakt levensgevaarlijk gewond bij ongeval op bouwwerf Cedric Matthys

14 november 2019

17u05 10 Lochristi In Dorp-Oost in Lochristi is donderdag rond 15.30 uur een bouwvakker levensgevaarlijk gewond geraakt. De 26-jarige man uit de buurt van Gent was aan het metselen in een liftschacht toen het werfplateau waarop hij stond naar beneden kwam. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.



“We zijn er hart van in.” De zaakvoerders van bouwbedrijf Morti wisten niet waar ze het hadden toen het nieuws dondernamiddag binnenliep. Eén van hun arbeiders raakte levensgevaarlijk gewond op een werf in Dorp-Oost in Lochristi. De man werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. “De jongen werkt intussen al een vijftal jaar bij ons”, klinkt het bij het familiebedrijf. “Hij heeft veel inzicht en we zijn al jaren tevreden van hem. Alle collega’s zijn dan ook erg teneergeslagen.”

Van werfplateau gevallen

Volgens eerdere info van het parket en de politie viel de 26-jarige man van een goederenlift. Deze liftjes worden gebruikt om materiaal mee naar boven te brengen. Ze zijn niet geschikt om personen te vervoeren. “Die berichten kloppen niet”, laten de zaakvoerders weten. “We hebben contact gehad met mensen die het ongeval hebben zien gebeuren. Volgens hen was de jongen aan het metselen in een liftschacht toen het werfplateau waarop hij stond naar beneden kwam.” Op het plateau stond een stapel stenen. Misschien kon het plateau het gewicht niet aan.

Zaak onderzoeken

“Het is de eerste keer dat we zo’n zwaar ongeluk meemaken”, zeggen de zaakvoerders tot slot. “Bij Morti werken meer dan tweehonderd mensen. We dragen veiligheid hoog in het vaandel en begrijpen niet hoe dit is kunnen gebeuren. We zullen deze zaak goed onderzoeken, maar nu zijn onze gedachten vooral bij de werknemer en zijn familie. Eén van onze zaakvoeders is al richting het ziekenhuis gereden om hen te steunen. We kunnen voorlopig enkel hopen op goed nieuws.”