Arbeider overleden week na val op bouwwerf Wouter Spillebeen

25 november 2019

18u30 3 Lochristi De 26-jarige arbeider die op 15 november levensgevaarlijk gewond raakte op een bouwwerf in Dorp-Oost in Lochristi, is aan zijn verwondingen bezweken. De man was aan het metselen in een liftschacht toen het werfplateau waarop hij stond naar beneden kwam. “Wij willen ons medeleven betuigen aan de nabestaanden”, klinkt het bij zijn werkgever.

De metselaar werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat het werfplateau naar beneden kwam. Op het plateau stonden een stapel stenen en mogelijk was dat te veel gewicht. De arbeider werd in een coma gehouden, maar na enkele dagen was het duidelijk dat hij niet meer zou herstellen. Een week na het ongeval, kwam de man om het leven.

Bij bouwbedrijf Morti, de werkgever van de arbeider, kwam het nieuws vrijdag hard aan. “Het is absoluut een grote slag om dat te horen”, reageert de zaakvoerder. “We willen ons medeleven betuigen aan de nabestaanden, zijn familie en vrienden. Het is echt vreselijk. Onze werknemers worden ook opgevangen door externe specialisten.”

Ondertussen loopt het onderzoek naar het arbeidsongeval verder bij het arbeidsauditoraat. “Dat zal waarschijnlijk nog een hele tijd aanslepen”, aldus de zaakvoerder. “Naast de droefheid komt dat er ook nog eens bij. Momenteel wijzen we niemand met de vinger. Al onze werknemers zijn verstandige en bekwame mensen en wat ons betreft is dit een ongeval dat iedereen kon overkomen.”