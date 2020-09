Al vijf goals in Croky Cup voor Lochristi-aanwinst Tjorven Melens: “Overstap nog geen seconde beklaagd” Xavier De Naeyer

14 september 2020

17u43 0 Lochristi Tjorven Melens heeft zijn start bij derdenationaler SK Lochristi niet gemist. Zondag was de aanvaller goed voor twee goals en een assist in de 1-3-bekerzege bij Oppagne. Melens scoorde al vijf keer in drie duels in de Croky Cup.

Sportief verantwoordelijke Quincy Rombaut liet vorige week al optekenen dat de verre verplaatsing van Lochristi naar Oppagne niet louter een plezierreisje mocht worden. Dat werd het dankzij een sterke prestatie en een verdiende 1-3-overwinning uiteindelijk wel. “We hebben er een schitterende teambuilding van gemaakt”, geniet Tjorven Melens nog na. “Dat is tien keer leuker met een overwinning, want we konden die vieren met een barbecue en een leuke busreis terug. We speelden voor elkaar en boekten een mooi resultaat. De score is al bij al zelfs nog gevleid voor Oppagne. Zelfs als we vijf keer hadden gescoord, was er niks tegen in te brengen. Enkel die eerste tegengoal in de Croky Cup was jammer. Volgens mij heeft Oppagne ons onderschat omdat we in de vorige ronde slechts 0-0 speelden tegen een eersteprovincialer, terwijl zij zelf een tweedenationaler uitschakelden. Dit geeft een boost voor de hele club, want na zo’n lange periode zonder competitief voetbal wonnen we meteen de eerste drie wedstrijden waarin het om de knikkers ging.”

Verplaatsing naar Heist

Door zich voor de volgende ronde van de Croky Cup te plaatsen stelde SKLO zelf de competitiestart tegen Oostkamp uit naar volgende woensdag. Zondag trekt het namelijk naar eerstenationaler Heist. “Dat we hierdoor midweekmatchen krijgen mag geen probleem zijn. Fysiek zijn we in orde en we hebben de ambitie om zowel in de beker door te stoten als tegen Oostkamp te winnen. Door deze goede reeks in de beker speelden heel wat spelers al meermaals negentig minuten in matchen met inzet. Conditioneel staan we al ver. Heist is uiteraard een ploeg van een paar niveaus hoger, maar wij hoeven geen schrik te hebben. Iedereen verwacht dat zij doorgaan, dus spelen wij zonder druk. Een slechte dag van hen en een goede van ons kan genoeg zijn. Voetbal moet altijd gespeeld worden. Als wij ons niveau halen, zullen we zeker niet afgaan. Als we deze lijn doortrekken kan het een mooi seizoen worden.”

Scoren of laten scoren

Na de overstap van Sint-Niklaas naar SK Lochristi is Melens fantastisch uit de startblokken geschoten. Hij lukte een hattrick in de 5-0-zege tegen Dendermonde en trof ook zondag twee keer raak. “Als je vooraan speelt, moet je scoren of laten scoren. Daarvoor heeft Lochristi me gehaald en dat lukt voorlopig aardig. Ik heb de ploeg nodig om die kansen te krijgen en hoop dat ik op die manier mijn steentje kan blijven bijdragen. Ik heb me de overstap nog geen seconde beklaagd. Het is leuk om te voetballen in een ploeg waarin iedereen voor elkaar door het vuur gaat. Daar was ik echt naar op zoek, want dat was in het laatste seizoen bij Sint-Niklaas iets minder het geval. Ik amuseer me enorm op en naast het veld en dat is voor mij het belangrijkste.”