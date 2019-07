6 bestuurders onder invloed bij controle Jeffrey Dujardin

16u56 0 Lochristi De lokale politie van politiezone Puyenbroek controleerden zaterdag op het rijden onder invloed van verdovende middelen en alcohol. Zes bestuurders bleken onder invloed achter het stuur te zitten. Twee personen die geseind stonden werden ook overgebracht naar het politiekantoor.

In Wachtebeke werden ter hoogte van de Langelede 24 bestuurders uit het verkeer gehaald. Iedereen blies safe. Een persoon bleek onder invloed van verdovende middelen. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken. Er werd bovendien een verboden wapen, een mes, aangetroffen. In de Burgemeester J. Chalmetlaan werden 36 bestuurders gecontroleerd. 33 ervan bliezen safe, twee alarm en een positief. Een bestuurder bleek onder invloed en in het bezit van verdovende middelen. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

Op de Antwerpsesteenweg te Lochristi werden 22 bestuurders aan een controle onderworpen. Een bestuurder blies positief. Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken. Een andere bestuurder blies alarm. Tijdens de actie werden bovendien twee personen aangetroffen die geseind bleken te zijn in het kader van openstaande politionele dossiers. Beiden werden overgebracht naar het politiekantoor.