52 procent van bestuurders reed te snel in Lochristi Jeffrey Dujardin

22 juli 2019

14u52 1

De verkeersploegen van de politiezone Regio Puyenbroeck controleerden zaterdag in hun zone op overdreven snelheid. In de Wachtebekesteenweg in Moerbeke-Waas reed 44 procent van de gecontroleerde voertuigen te snel in de bebouwde kom. In Wachtebeke werd er gecontroleerd op de N449. Hier was slechts bij 12 van de 616 gecontroleerde voertuigen sprake van overdreven snelheid. 52 procent van de gecontroleerde voertuigen in Bastelare in Lochristi reden te snel.