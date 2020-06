40.000 euro voor gescheiden kleedkamers bij technische dienst : “Maar we er werken hier geen vrouwelijke arbeiders” Cedric Matthys

30 juni 2020

08u00 0 Lochristi De gemeente Lochristi heeft 40.000 euro uitgetrokken om een gescheiden kleedkamer te bouwen voor de technische dienst op de Zavel.

Eind november bleek na een controle dat de ruimte te klein was voor de veertig werknemers. Ook was er geen kleedkamer voor vrouwen, al is dat volgens schepen voor Openbaar Groen Frederic Droesbeke (Open Vld) vandaag geen groot probleem. “Er werken momenteel geen vrouwelijke arbeiders bij onze technische dienst", zegt hij. “Maar wat niet is, kan nog komen. Het is belangrijk om te investeren in de toekomst.”

Op de gemeenteraad keurden alle partijen het budget goed. Bij de oppositie waren wel twee kritische stemmen te horen. CD&V vroeg zich af waarom de investering nu pas wordt gedaan. Daniël De Knijf, de enige verkozene voor Vlaamse Belang, begreep dan weer niet waarom de gemeente niet meteen drie ruimtes voorziet. “Er bestaat sinds kort toch ook een derde geslacht”, zei hij laconiek. “Waarom bouw je geen lokaal voor geslacht X?”