18 bestuurders met te zware voet in Haanhoutstraat Jeffrey Dujardin

23 augustus 2019

15u04

De lokale politie van politiezone Puyenbroeck hield begin deze week een snelheidscontrole in de Haanhoutstraat in Lochristi. De toegelaten snelheid is er 70 kilometer per uur. Er werden 268 voertuigen gecontroleerd, 18 bestuurders reden er te snel. Eén laagvlieger werd geflitst met maar liefst 118 kilometer per uur.