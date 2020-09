143 populieren Kasteeldreef in herfst gerooid en vervangen: “Over 5 jaar weer een mooie bomenrij” Wietske Vos

04 september 2020

17u42 0 Lochristi De vier populierenrijen in de Kasteeldreef in Lochristi, in totaal 143 bomen, worden in de herfst gerooid. In de lente van 2021 komen er lindebomen en andere populieren voor in de plaats. Deze beslissing komt er nadat in de lente van 2019 na een storm een aantal bomen waren omgewaaid en in aanpalende tuinen terechtgekomen.

De dubbele bomenrij van de Kasteeldreef is een kenmerkend en beschermd dorpsgezicht. Tijdens en net na de storm vorig jaar sneuvelden een aantal bomen. Toen bleek dat andere bomen te los in de grond stonden, werden die op bevel van de burgemeester gerooid.

Verzuurde grond

“Als zoiets gebeurt, denk je uiteraard aan de toekomst”, aldus burgemeester Yves Deswaene (Open Vld). “Om veiligheidsredenen drong een volledige vervanging zich op, maar gezien de dreef een beschermd dorpsgezicht is, kon dit niet zomaar.” Er werd een beheerplan opgesteld, in overleg met de gemeente, het Agentschap Roerend Erfgoed en Denis Geers, de eigenaar van de Kasteeldreef. Uit onderzoek bleek dat heel wat van de huidige bomen in verzuurde grond staan en kans maken om bij wind om te vallen. Daarom werd begin dit jaar al een aantal bomen aan de oostkant gerooid.

Nu is de beslissing gevallen over de totaalaanpak van de dreef, die in 2 fases verloopt. Dit najaar worden de vier populierenrijen van de Antwerpse Steenweg tot de Dekenijstraat gekapt. In de lente komen daar aan het begin van de dreef twee enkele rijen van 10 lindes voor in de plaats, als welkomstbomen. De rest van de dreef wordt opnieuw beplant met twee dubbele rijen populieren. In een tweede fase wordt binnen de vijf jaar de rest van de dreef, van de Dekenijstraat tot aan het kasteel, aangepakt.

Fietsenstalling

“Het is de bedoeling dat er al redelijk uit de kluiten gewassen bomen worden geplant”, zegt eigenaar Geers. “Binnen de vijf jaar zou de dreef weer omzoomd moeten zijn door een mooie bomenrij. Om de nieuwe bomen te beschermen gaan we er steng op toezien dat er geen maaisel tussen de bomen wordt achtergelaten. Dit zorgt immers voor verzuring van de grond.”

Als gevolg van de nieuwe aanplant verdwijnt de fietsenstalling aan het begin van de dreef. Deswaene: “De Lijn is van plan zijn bushaltes te verplaatsen, onder meer de halte hier om te hoek. Daar komt dan ruimte om een aantal extra fietsbeugels te plaatsen.” Volgens de omwoners wordt de fietsenstalling niet vaak gebruikt en zou deze oplossing voldoende moeten zijn.

Een aantal inwoners uit de buurt waren het niet eens met het rooien van de bomen, omdat die verder niet ziek zijn. Deswaene: “Ik weet het, het is jammer. Maar levende materie heeft nu eenmaal een eindige houdbaarheidsdatum. Veiligheid gaat voor, de foto’s van de omgevallen bomen vorig jaar spreken boekdelen.”