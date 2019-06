1.000 fietsers tussen Lokeren en Lochristi: Festivélo volledig uitverkocht Deelnemers kunnen genieten van onder meer Eva De Roovere en Urbanus Sam Ooghe

28 juni 2019

Lochristi Festivélo, de muzikale fietstocht tussen Lokeren en Lochristi, is volledig uitverkocht. Zondag zullen 1.000 deelnemers van optreden naar optreden trappen.

Festivélo is een gezamenlijke organisatie van de stad Lokeren en de gemeente Lochristi. De deelnemers fietsen via een tocht van 25 kilometer van optreden naar optreden, met Eva De Roovere en Urbanus als grootste namen. Festivélo verklapt niet alles, maar de concertplekjes zijn ‘verrassend’: “Van een geheime pastorietuin tot een oude serre, een sfeervolle kerk, een kasteeldomein, een nieuwe speelsite of een boerderij met heel bijzondere dieren”, klinkt het.

Vandaag communiceerden Lokeren en Lochristi dat Festivélo met 1.000 deelnemers volledig volzet is. Het evenement start en eindigt in Lokeren.