‘t Fazantenhof heeft nu ook een strand Tot eind augustus ‘Fazantenhof Plage’ Sam Ooghe

25 juli 2019

12u15 0 Lochristi Urenlang in de file staan, of als een sardientje op een overvolle trein? Niet meer nodig, want in plaats van naar Oostende te reizen, kan je nu gewoon naar het strand in Lochristi.

In het dienstencentrum Fazantenhof kan iedereen voor de rest van de zomer genieten van echt vakantiegevoel. Het decoratieteam bouwde er ‘Fazantenhof Plage’ op. Wie niet meer even gemakkelijk naar de Belgische kust kan reizen, kan zo in Lochristi nog steeds de zandkorrels voelen tussen de tenen.

Evenwichtsoefening

Ergotherapeute Esra nam meteen Marcella (89), Roger (87), Christiane (78) en Mariette (83) uit het woonzorgcentrum Sint-Pieter mee naar ‘t Fazantenhof om in het zand te wandelen. Nostalgie troef, maar ook een excursie met een functie. “Het is een erg goede evenwichtsoefening voor hen om op een onstabiele ondergrond te stappen”, legt Esra uit. “Het is voor onze bewoners ook gewoon leuk om de vertrouwde omgeving van het woonzorgcentrum eens in te ruilen voor een andere locatie, die toch dicht bij huis is.”

Het strandje blijft open tot eind augustus.