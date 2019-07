‘Pluisje het kluisje’ van jeugdhuis Lodejo is terecht: “Laptops zaten er nog in” Wouter Spillebeen

16 juli 2019

15u54 1 Lochristi Nadat de zware groene kluis van jeugdhuis Lodejo in Lochristi vorig jaar gestolen werd, is die vorige week teruggevonden. De leden van het jeugdhuis organiseerden meteen een feestje om de kluis verder open te breken zodat ze hun laptops kunnen recupereren. “Iedereen kende de kluis, onder andere door de zware verhuis naar onze huidige locatie.”

In de nacht van 15 op 16 november reed een wagen het terras van het jeugdhuis op. De inzittenden zetten de koffer open, gingen binnen in het gebouw en kwamen iets later naar buiten met de loodzware groene brandkast met daarin zo’n 600 euro, twee laptops en een geluidsmeter. Ze gooiden de kluis in de koffer en gingen ervandoor.

Pluisje

De wagen werd meermaals gefilmd door bewakingscamera’s, onder andere aan de gevel van het politiekantoor. Het gerecht identificeerde de eigenaar en stelde hem in verdenking. Hij was nog maar net veroordeeld voor het bezit van verdovende middelen, valsheid in geschrifte en inbreuken tegen de wapenwetgeving. Hij beweerde niets van de diefstal af te weten, maar de bewijslast woog te zwaar. Hij kreeg in maart dertig maanden cel en een boete van 4.000 euro opgelegd, maar ging al in beroep tegen die straf.

De leden van het jeugdhuis dachten dat ze de kluis niet meer zouden terugzien, maar kregen vorige week ineens een telefoontje van de recherche. “De kluis was teruggevonden aan het gebouw van de voormalige Boccaccio in Destelbergen”, vertelt coördinator van Lodejo Hannes Matthys. Een fietser had de kluis, die er vermoedelijk gedumpt werd, opgemerkt. “De kluis is naar ons gebouw getakeld. Het is een oude brandkast met als wand twee stalen platen met ongeveer twaalf centimeter beton tussen die tussen 300 en 400 kilo weegt. We gaven de kluis de ironische koosnaam Pluisje.”

Fenomeen

De dieven hadden een poging gedaan om de deur van de brandkast te forceren, waardoor die volledig vast kwam te zitten. In de achterwand van de kluis hadden ze dan maar een gat gemaakt dat groot genoeg was om het geld eruit te halen. “Onze laptops zaten er wel nog in”, volgens Hannes. “De politie had niet meteen de middelen voorhanden om de kluis verder open te breken, dus hebben we zelf wat mensen opgetrommeld.”

Afgelopen vrijdag verzamelden leden van Lodejo in het jeugdhuis om met slijpschijven, voorhamers en ander breekmateriaal de kluis te lijf te gaan onder het motto ‘Pluisje het kluisje is terug’. “Het werd een rustig feestje, vooral met de iets oudere garde”, zegt Hannes. “Voor hen is de kluis een fenomeen. Iedereen kende die wel, bijvoorbeeld omdat we het ding twee jaar geleden met man en macht moesten verhuizen naar een nieuwe locatie.”

De fuif was een succes en het gat werd groot genoeg gemaakt. “Maar de binnenkant van de kluis mochten we nog niet aanraken. Aan de buitenkant was al een sporenonderzoek gebeurd, maar aan de binnenkant nog niet. De politie heeft alles opgehaald en ze zijn nu bezig met het onderzoek. Hopelijk kunnen ze de zaak nu nog sterker maken tegen het proces in beroep.” Het jeugdhuis zal de laptops en de foto’s die erop staan nog terugkrijgen, net op tijd om het vijftigjarige bestaan van Lodejo te vieren.