"Kijk uit voor coronacriminelen", zeggen gemeente en politie Wouter Spillebeen

31 maart 2020

15u25 0 Lochristi De gemeente Lochristi en de politiezone Puyenbroeck waarschuwen voor criminelen die misbruik maken van de coronamaatregelen. De politie houdt een extra oogje in het zeil bij handelszaken die gesloten blijven en kreeg meldingen van oplichtingen op het internet.

Deze morgen nog deed een inwoner van de politiezone aangifte van een oplichting via internet. Criminelen maken misbruik van de coronacrisis om met oplichtingsmails en phishing gegevens afhandig te maken. “Daar zijn we nu extra aandachtig voor. We hebben ook extra ook voor handelspanden die door de maatregelen leeg blijven en zien erop toe dat daar geen inbraken gebeuren”, aldus de politie.

De gemeente Lochristi waarschuwt intussen voor een andere soort oplichters, namelijk dieven die zich voordoen als boodschappenhulp om zo in de woning binnen te raken of personen die onveilige mondmaskers te koop aanbieden. “Lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof biedt boodschappenhulp aan voor kwetsbare mensen. Die helpers dragen een officiëel legitimatiebewijs mee”, klinkt het. Volgens de politie zijn er nog geen meldingen gekomen van oplichters die zich voordoen als boodschappenhulp, “maar het kan nooit kwaad om er voorzichtig mee om te springen.”