85-jarige dame overleden na aanrijding met tractor Cedric Matthys

06 december 2019

18u30 3 Lochristi In Beervelde, een deelgemeente van Lochristi, is vrijdag rond 15 uur een dodelijk ongeval gebeurd. Een 85-jarige dame werd aangereden door een tractor. Het slachtoffer overleefde de klap niet. “Ik rijd al dertig jaar met de tractor. Nooit had ik een accident”, aldus de bestuurder.

De 53-jarige landbouwer zit gehurkt naast zijn tractor als we aankomen. Hij heeft zijn handen in het haar en is duidelijk nog in shock als we hem aanspreken. “Ik begrijp nog altijd niet hoe dit is kunnen gebeuren”, zegt de man uit Lochristi. “Ik kwam aangereden van Laarne en reed amper dertig per uur. De dame stak zonder te kijken het voetpad over, dat hebben twee ooggetuigen bevestigd. Voor ik wist was er de klap. Ik ben onmiddellijk gestopt. Al dertig jaar rijd ik met de tractor. Nooit had ik een accident.”

Negatieve ademtest

Het dodelijk ongeval vond plaats op kruising van de Rivierstraat met de Heistraat, vlak naast de Proxy Delhaize. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. De politie onderwierp de bestuurder van de tractor aan een ademtest, maar de man blies negatief. Wel liet het parket van Oost-Vlaanderen weten dat zijn rijbewijs voorlopig is ingetrokken. Dat is een standaardprocedure bij een dodelijk ongeval. Verder stelde het parket een verkeersdeskundige aan. De expert onderzocht de precieze omstandigheden van het ongeluk.