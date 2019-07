Zwartestraat wordt vernieuwd na waterlek, kasseien verdwijnen Jelle Houwen

03 juli 2019

09u38 0 Lo-Reninge Nog deze maand wordt de Zwartestraat in Reninge vernieuwd waar vorig weekend nog een waterlek is ontstaan. Het was al de tweede keer in drie jaar dat er een groot waterlek in de straat ontstond.

Dat deel van de straat werd zes jaar geleden aangelegd in kasseien. De kasseien waren toen een verplichting van Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed om het karakter van het dorp te bewaren. De waterleidingen, die nog dateren uit 1968, werden toen niet vernieuwd. Het waterlek is vermoedelijk ontstaan door trillingen van het verkeer op de kasseien. Zekerheid of dat de oorzaak is van de breuk is er echter niet.

Omdat heel wat bewoners klagen over die kasseien worden die nu vervangen. “De kasseien zijn er ondertussen al uit en zullen vervangen worden door een nieuwe asfaltlaag”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Matthys (Dynamisch). “Zo komen we ook tegemoet aan de wensen van de bewoners. Bovendien zullen we ook 150 meter van de waterleidingen onder die kasseien vervangen door stalen buizen van De Watergroep. We hopen dat daarmee de problemen definitief van de baan zijn. De werken zijn al begonnen en zullen normaal nog voor 12 juli afgerond zijn.”