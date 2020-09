Werken in centrum van Lo starten maandag Gudrun Steen

18 september 2020

14u23 0 Lo-Reninge Gedurende drie weken zijn er werken gepland in de Reningesteenweg en op de Markt in Lo. De marktdag blijft doorgaan op de Markt en ook parkeren blijft er mogelijk.

In de Ooststraat, Breydelstraat en op de Markt zullen verkeerslichten staan. Op de Markt wordt een waterleiding aangelegd.

In de Reningesteenweg vernieuwt het stadsbestuur betonvakken. De Zuidstraat zal afgesloten zijn voorbij de Albert Dondeynestraat voor wie vanuit Lo komt. Er is een omleiding met éénrichtingsverkeer via de Kruisstraat en Turkeyen.

Plaatselijk verkeer kan door in de Gravestraat, Zuidstraat, Gasthuisstraat, Albert Dondeynestraat en Markt. Het plaatselijke zware vervoer is toegelaten in de Ooststraat en de Breydelstraat. Het niet-plaatselijke verkeer zal in Zuidschote en Oudekapelle aangemoedigd worden om onder meer de gewestweg N8 te gebruiken.