Waterellende is niet altijd ellendig: zo mooi staan de ‘broeken’ blank Gudrun Steen

06 maart 2020

16u53 1 Lo-Reninge De broeken in de omgeving van Merkem en Lo-Reninge zijn door de regen van de voorbije weken onder water gelopen. Een normaal fenomeen dat prachtige beelden oplevert.

In de zomer zijn het gewoon akkerlanden maar momenteel staan die volledig onder water. “Een prachtig natuurfenomeen”, vindt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) van Lo-Reninge. “Het levert mooie beelden op. Het winterbed van de IJzer dekt zich toe.”

Maar het water zorgde ook voor problemen in Lo-Reninge. “Donderdagavond ben ik met onze brandweer mee geweest omdat er een aantal oproepen binnen kwamen. We moesten onder meer de Hoflandstraat in Reninge en de Clamarastraat in Pollinkhove afsluiten omdat die volledig onder water stonden. Er viel dan ook veel regen op korte tijd. Onze brandweer kreeg een tiental oproepen binnen. Het ging vooral om landbouwbedrijven waar het water binnenliep alsook een aantal particulieren met ondergelopen kelders. Ik zal onze medewerkers van de technische dienst op inspectieronde sturen om de duikers bij sommige grachten te onderzoeken.”

Vandaag vrijdag oogt alles weer rustig en blinkt de zon op het water. Geniet van deze winterbeelden.